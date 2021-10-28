Московская биржа ожидает, что под конец 2021 года достигнет общего объема торгов в размере 1 квадриллиона рублей, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.
«Основной лейтмотив, который я слышу в кулуарах конференции, что 2020 год был специфический, но очень успешный для индустрии, но 2021 год оказался еще успешнее», — сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.
«Мы видим, что деньги продолжают активно приходить вместе с клиентами на российский финансовый рынок. Мы в этом году на Московской бирже рассчитываем увидеть знаковую цифру — под конец года общий объем торгов в 1 квадриллион рублей», — сказал он.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2021 года составил 89,2 трлн рублей, сообщила пресс-служба торговой площадки. Рост по сравнению с сентябрем 2020 года составил 3% (86,5 трлн рублей).