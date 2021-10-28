Судебные приставы России за девять месяцев 2021 года взыскали долги по зарплате на 5 млрд рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«За девять месяцев 2021 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находилось 209,3 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. Взысканная сумма задолженности, которую судебные приставы вернули россиянам, не получившим своевременно заработную плату, превысила 5 млрд рублей», — сообщили в ФССП. Это сравнимо с показателем прошлого года (5,5 млрд рублей).

В этом году благодаря применению к должникам, не выплачивавшим зарплаты, комплекса принудительных мер в рамках 160,5 тыс. исполнительных производств восстановлено нарушенное право работников на получение невыплаченной зарплаты. Органами дознания ФССП России возбуждено 67 уголовных дел о неисполнении решения суда.

Росстат: задолженность по зарплате за сентябрь выросла на 3,1% — до 1,37 млрд рублей

Задолженность по зарплате в России на 1 октября 2021 года составила 1,37 млрд рублей. За сентябрь она увеличилась на 3,1%, или 41,5 млн рублей, следует из данных Росстата.

Также приставы России в 2021 году взыскали с должников по алиментам более 22,6 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом показатель увеличился почти вдвое (на 74%) — за первые девять месяцев 2020 года с алиментщиков было взыскано 13 млрд рублей. Как отметили в ФССП, доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 75,3%.

В ходе взыскания алиментов за девять месяцев приставы произвели 57,7 тыс. арестов имущества. В розыск было объявлено 56 тыс. алиментщиков, разыскано 33,3 тыс. должников, в отношении остальных разыскные мероприятия продолжаются.

Володин предложил уголовную ответственность для «бессовестных работодателей»

Нужно усиливать ответственность для руководителей, которые могут платить зарплаты больше минимального размера оплаты труда, но не делают этого, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о повышении МРОТ. Спикер нижней палаты парламента отметил, что среди работодателей в России есть те, кто «начисляют зарплату в конвертах, используют «серые» схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 миллионов рублей, и другие средства роскоши».