Судебные приставы России за девять месяцев 2021 года взыскали долги по зарплате на 5 млрд рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«За девять месяцев 2021 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находилось 209,3 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. Взысканная сумма задолженности, которую судебные приставы вернули россиянам, не получившим своевременно заработную плату, превысила 5 млрд рублей», — сообщили в ФССП. Это сравнимо с показателем прошлого года (5,5 млрд рублей).

В этом году благодаря применению к должникам, не выплачивавшим зарплаты, комплекса принудительных мер в рамках 160,5 тыс. исполнительных производств восстановлено нарушенное право работников на получение невыплаченной зарплаты. Органами дознания ФССП России возбуждено 67 уголовных дел о неисполнении решения суда.

Росстат: задолженность по зарплате за сентябрь выросла на 3,1% — до 1,37 млрд рублей Задолженность по зарплате в России на 1 октября 2021 года составила 1,37 млрд рублей. За сентябрь она увеличилась на 3,1%, или 41,5 млн рублей, следует из данных Росстата.

Также приставы России в 2021 году взыскали с должников по алиментам более 22,6 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом показатель увеличился почти вдвое (на 74%) — за первые девять месяцев 2020 года с алиментщиков было взыскано 13 млрд рублей. Как отметили в ФССП, доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 75,3%.

В ходе взыскания алиментов за девять месяцев приставы произвели 57,7 тыс. арестов имущества. В розыск было объявлено 56 тыс. алиментщиков, разыскано 33,3 тыс. должников, в отношении остальных разыскные мероприятия продолжаются.