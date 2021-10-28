Оборот сферы услуг Москвы во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в среднем за сутки может снизиться до 60% или даже превзойти эту отметку, сообщили в Аналитическом центре столицы.

«Наиболее существенное влияние ограничения окажут на показатели таких сегментов, как торговля одеждой, обувью, косметическими и другими потребительскими товарами повседневного спроса. Учитывая непродолжительный характер ограничений, потребители скорее будут склонны перенести покупки или на текущую неделю, или совершить их уже после отмены ограничений. <...> В сфере услуг, в которой проблематично перенести продажи в онлайн-формат, снижение оборотов ожидается больше, чем в секторе непродовольственной торговли: по опыту прошлого локдауна среднесуточное снижение оборотов полностью закрытых отраслей может достигать 60% и более», — сказали в центре.

В торговле электроникой, бытовой техникой, мебелью и другими крупными товарами для дома в предыдущие периоды введения ограничений отмечалось умеренное снижение — около 20—30% от среднесуточных показателей, регистрируемых во время полноценного функционирования объектов. По прогнозам аналитиков, в предстоящие нерабочие дни нет оснований для более серьезного падения оборота в этих сегментах, в том числе за счет роста онлайн-канала продаж.

Коронавирусные ограничения помогли россиянам снизить траты Жители регионов России, где ввели жесткие ограничения уже с 25 октября, до 60% сократили свои траты в сферах, попавших под ограничения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex. Представители бизнеса подтвердили сокращение спроса на услуги и сообщили, что нерабочие дни могут парализовать работу компаний.

По данным Аналитического центра Москвы, именно за счет онлайн-покупок в апреле 2020 года оборот в этих сегментах был даже выше, чем до режима самоизоляции в январе — марте 2020 года: в торговле компьютерами и прочими цифровыми гаджетами прирост составил 16%, в торговле мебелью, бытовой электроникой и другими товарами для дома — 25%. Онлайн-покупки в этих сегментах остаются востребованным у потребителей форматом.

«Не все отрасли сектора услуг в период нерабочих дней закрываются полностью: посещение театров и музеев возможно, но при предъявлении QR-кода. По опыту аналогичных ограничений в регионах России, в Москве снижение оборотов этих учреждений может достигать 35—48%. Мы ожидаем, что фактически оно будет меньше в силу того, что значительно выросло число вакцинированных граждан, а значит, и потенциальных посетителей театров и музеев», — подчеркнул генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

В центре напомнили, что ограничения вводятся временно, чтобы переломить ситуацию с распространением вируса, к тому же это произойдет в период ноябрьских праздников, во время которых некоторое снижение оборотов организаций торговли и услуг произошло бы и без наложенных ограничений, что видно на примере майских праздников или периода выходных дней на День России 12 июня. Краткосрочные меры позволят избежать более длительных ограничений, которые в сумме вызвали бы большие потери для бизнеса.