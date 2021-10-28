Министерство юстиции РФ предлагает уравнять санкции для предприятий малого бизнеса, социальных организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при назначении административного наказания за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля», — пояснили в ведомстве.

По информации ведомства, данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых и нет отягчающих обстоятельств.

Согласно проекту, при назначении административного штрафа для малого бизнеса и социально ориентированных НКО эти юрлица несут ответственность как ИП — то есть в существенно меньшем объеме, чем обычные юрлица.

Применение данного подхода позволит не допускать увеличения штрафной нагрузки на бизнес, а с учетом вышеизложенного — снизить ее, полагают в министерстве.

В новом КоАПе предлагают поднять штрафы для бизнеса за ряд нарушений

При условии, что контролеры будут соблюдать правило первого предупреждения, увеличение штрафов за отдельные статьи добросовестный бизнес не слишком отяготит, уверены эксперты.