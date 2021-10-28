Министерство юстиции РФ предлагает уравнять санкции для предприятий малого бизнеса, социальных организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при назначении административного наказания за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля», — пояснили в ведомстве.

По информации ведомства, данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых и нет отягчающих обстоятельств.

Согласно проекту, при назначении административного штрафа для малого бизнеса и социально ориентированных НКО эти юрлица несут ответственность как ИП — то есть в существенно меньшем объеме, чем обычные юрлица.

Применение данного подхода позволит не допускать увеличения штрафной нагрузки на бизнес, а с учетом вышеизложенного — снизить ее, полагают в министерстве.