Российские брокерские компании привлекли за девять месяцев 2021 года более 7 млн клиентов и увеличили объем активов на счетах практически на 4,5 трлн рублей, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР.

«Мы находимся на достаточно хорошей точке, в стадии роста, она продолжается уже где-то четыре года. Рынок продолжает показывать значимые и положительные темпы прироста. Чистые активы за девять месяцев текущего года возросли почти на 2 триллиона рублей по управляющим компаниям. Количество пайщиков приблизилось к 3,5 миллиона человек, подавляющее большинство физические лица», — сказал он.

«С точки зрения брокерского обслуживания прирост клиентов в этом году превысил 7 миллионов человек за девять месяцев, думаю, к концу года будет еще больше, и практически на 4,5 триллиона рублей увеличился объем активов на брокерских счетах. Там действительно очень большое значение продолжают иметь так называемые квалифицированные инвесторы», — добавил он.

По его словам, очень активны в контексте количества счетов кредитные организации, но рынок во всех сегментах показывает рост, и он достаточно устойчив.

«При этом, что для вас тоже важно, в течение этого года количество самих профучастников очень стабильно — очень умеренно сокращается, но все-таки это говорит о том, что профессиональные участники в контексте устойчивости и платежеспособности чувствуют себя комфортно. К ним приходит новая клиентская база, формирует денежный поток, и, в общем, я надеюсь, что уходы с рынка — это будет, как сейчас, достаточно нечастым явлением», — отметил он.