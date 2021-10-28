Правительство выделит до 20 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей, а также около 38,5 млрд рублей на гранты малым и средним предприятиям. Об этом на заседании Кабмина в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, правительство завершает подготовку нормативной базы по дополнительным мерам поддержки бизнесу в условиях роста заболеваемости ковидом.

«Выдача новых кредитов по [программе] ФОТ 3.0 начнется уже с 1 ноября и завершится в конце года, на реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Кроме того, Кабмин в четверг утвердит объем средств на выплату грантов малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и социальным НКО. «Общий размер помощи составит порядка 38,5 миллиардов рублей и позволит поддержать около 3 миллионов работников», — добавил премьер.