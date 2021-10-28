Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.
Согласно документу, доходы бюджета России в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023-м — 25,540 трлн рублей, в 2024-м — 25,831 трлн рублей.
Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023-м — 25,241 трлн рублей, в 2024-м — 26,354 трлн рублей.
Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.
Профицит федерального бюджета текущего года вырос по итогам сентября до 1,4 трлн рублей
Профицит федерального бюджета текущего года увеличился по итогам сентября, превысив 1,4 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2021 года».