Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Согласно документу, доходы бюджета России в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023-м — 25,540 трлн рублей, в 2024-м — 25,831 трлн рублей.

Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023-м — 25,241 трлн рублей, в 2024-м — 26,354 трлн рублей.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.



