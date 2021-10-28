Борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4% очень важны, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Нужно, конечно, вернуться к инфляции на уровне таргета в 4%. Это очень важно для экономики, для населения. Высокая инфляция искажает стимулы в экономике, снижает стимулы для населения сберегать средства, а это главный ресурс для инвестиций в экономике. Ну и конечно же, борьба с инфляцией нужна, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности», — сказал он, выступая в Госдуме.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97% в годовом выражении с 7,78% на 18 октября.

В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.