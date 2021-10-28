ЦБ установил официальные курсы валют на 29 октября.

Курс доллара повысился на 71,03 копейки, составив 70,5207 рубля (69,8104 рубля на 28 октября). Курс евро увеличился на 81,04 копейки, до 81,8393 рубля (81,0289 рубля на 28 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,51 рубля (минус 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 81,8 рубля (минус 13 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 70,29—70,78 рубля за доллар и 81,45—82,08 рубля за евро.