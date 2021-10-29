Инвестиционный советник Игорь Файнман вспоминает, как, будучи начинающим инвестором, потерял деньги, доверившись блондинке из брокерского дома. Чему его научил негативный опыт и почему этот урок он считает лучшим в жизни? Слушайте новый выпуск подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам»!
В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.
Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.
Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.
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