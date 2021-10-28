Правительство РФ инициировало внесение изменений в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», которые позволят упростить процедуру возврата средств вкладчикам разорившихся банков. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Они позволят людям, которые потеряли деньги в разорившихся банках, вернуть свои средства без долгих хождений по инстанциям и волокиты», — пояснил глава правительства.

По действующим правилам для возврата средств по страховому случаю вкладчику банка требуется лично обратиться в Агентство по страхованию вкладов или в уполномоченный им банк с подписанием документов на месте.

«Поправки позволят перевести все эти процедуры в дистанционный формат. Теперь обращение можно будет подать онлайн — через единый портал госуслуг. Такой подход не только сэкономит время, он сделает систему гарантирования вкладов более современной, а также позволит снизить риски в период непростой эпидемиологической обстановки», — рассказал Михаил Мишустин.