Правительство РФ дополнительно выделило 750 млн рублей на выплаты гражданам, нуждающимся в помощи, по социальным контрактам. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам является ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Выплаты по контракту должны использоваться только по целевому назначению. Например, соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством обязует гражданина выйти на работу.

«С этого года по решению президента такая помощь государства доступна по всей стране людям, которые оказались в трудной материальной ситуации. В некоторых регионах она особенно востребована», — заявил Михаил Мишустин.

Он сообщил о решении правительства дополнительно направить десяти субъектам Российской Федерации почти 750 млн рублей на выплаты в рамках социальных контрактов. Перечень субъектов не уточняется.

«Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов. Больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой. Например, открыть свое дело или получить полезные навыки, повысить квалификацию, чтобы найти новую работу и в конечном счете улучшить финансовое положение», — сказал председатель правительства.