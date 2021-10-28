Чистая прибыль одной из крупнейших платежных систем в мире Mastercard Inc. по итогам девяти месяцев 2021 года увеличилась на 36% в годовом выражении и составила 6,308 млрд долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 6,35 доллара против 4,59 доллара годом ранее. Выручка Mastercard в годовом выражении выросла на 22,4%, до 13,668 млрд долларов.

По итогам III квартала показатель чистой прибыли подскочил в 1,6 раза к уровню прошлого года и достиг 2,414 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,44 доллара против 1,51 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 30%, до 4,985 млрд долларов, прогноз составлял 3,96 млрд.

По состоянию на 30 сентября компания выпустила 2,9 млрд карт Mastercard и Maestro.