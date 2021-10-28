Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, следует из пресс-релиза регулятора.

На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и минус 0,5% соответственно…. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% задолго до конца своего прогнозного периода и будет устойчивой до конца прогнозного периода», — говорится в сообщении.

В начале июля ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции до ровно 2% с прежней формулировки «чуть ниже 2%».

При этом базовые параметры программы выкупа активов (PEPP) оставлены без изменений: объем — 1,85 трлн евро, срок действия — минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.

ЕЦБ вновь отметил, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при более низких, чем в предыдущие два квартала, темпах выкупа активов.