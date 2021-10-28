Госдума на заседании в четверг, 28 октября, приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022—2024 годы. Правительство внесло соответствующие законопроекты в палату 30 сентября.



Согласно законопроекту , доходы бюджета Пенсионного фонда России в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023-м — 10,591 трлн, в 2024-м — 11,074 трлн. Расходы в 2022 году составят 10,154 трлн рублей, в 2023-м — 10,574 трлн, в 2024-м — 11,167 трлн.

Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в 2022 году 7,7%, в 2023-м — 2,5%, в 2024-м — 9,9%. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек.

Кроме того, в составе доходов ПФР запланированы средства, поступающие от негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В 2022 году объем этих поступлений составит 6 млрд рублей, в 2023-м — 6,3 млрд, в 2024-м — 6,6 млрд. Расходы на выплату накопительной пенсии запланированы в 2022 году в объеме 3,8 млрд рублей, в 2023-м — 5,5 млрд, в 2024-м — 7,2 млрд с учетом расходов на доставку, которые составят 2,3 млн рублей, 3,3 млн и 4,3 млн соответственно. Планируемое количество получателей накопительной пенсии в 2022 году составит 155,7 тыс. человек, в 2023-м — 210,6 тыс. человек, в 2024-м — 262,3 тыс. человек. Планируемый средний размер накопительной пенсии в 2022 году составит 2 049,85 рубля, в 2023-м — 2 171,68 рубля, в 2024-м — 2 293,51 рубля.

Согласно законопроекту о бюджете ФСС, прогнозируемый общий объем доходов фонда в 2022 году составит 988,156 млрд рублей, общий объем расходов бюджета фонда — 944,117 млрд, профицит — 44,038 млрд. На 2023 год доходы ФСС составят 1,054 трлн рублей, расходы — 1,011 трлн, профицит — 42,709 млрд. В 2024 году уровень прогнозируемых доходов составит 1,125 трлн рублей, расходы — 1,076 трлн, профицит — 49,265 млрд.



Проектом федерального закона также установлены объемы межбюджетных трансфертов для оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по оплате санаторно-курортного лечения и проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. На эти цели будет направлено 5 млрд 882,5 млн рублей в 2022 году, 6 млрд 176,6 млн в 2023-м и 6 млрд 485,4 млн в 2024-м.

В части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством бюджет фонда формируется в 2022 году с профицитом в сумме 1,850 млрд рублей, в 2023-м с дефицитом в размере 7,133 млрд, в 2024-м с дефицитом в сумме 8,661 млрд. Планируется, что в 2023 году бюджет фонда будет сбалансирован за счет использования остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Законопроект о бюджете федерального фонда обязательного медицинского страхования предусматривает, что общий объем доходов на 2022 год планируется в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023-й — 2,925 трлн, на 2024-й — 3,086 трлн. Расходы ФОМС составят 2,801 трлн рублей, 2,951 трлн и 3,12 трлн соответственно. Объем страховых взносов на ОМС и налоговых доходов увеличится по сравнению с 2021 годом на 212,5 млрд рублей.



Основным источником доходов бюджета фонда будут страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2022 году 88%, в 2023-м — 88,6%, в 2024-м — 89%. Эти взносы составят в 2022 году 2,447 трлн рублей, в 2023-м — 2,593 трлн, в 2024-м — 2,745 трлн.

Кроме того, в бюджете фонда ОМС предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2022 году в объеме 326 млрд рублей, в 2023-м — 326,8 млрд, в 2024-м — 335,1 млрд.