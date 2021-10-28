Ограничения, заложенные в существующую модель капитализма, не позволяют найти выход из текущего энергокризиса и других современных вызовов, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

Он указал на то, что кризисная ситуация, которая сегодня сложилась в энергетике, начала распространяться и на другие отрасли. Глава «Роснефти» привел в пример Китай, который обеспечивает до 90% мирового производства магния. Сечин подчеркнул, что дефицит магния, возникший из-за нормирования подачи энергии в стране, сказался на автомобильной промышленности, где используются алюминиевые сплавы.

Помимо этого, отметил он, наблюдается глобальный дефицит поставок сырья в производстве микросхем. В итоге производители сами выбирают заказчиков, которым отгружают продукцию, то есть берут на себя несвойственные им функции регулирования рынка, пояснил глава «Роснефти».

«Все эти факторы заставляют еще раз задуматься об ограничениях, заложенных в существующую модель капитализма, о которых недавно говорил президент России Владимир Путин. Все они мешают найти решение для вызовов сегодняшнего времени. Чтобы не допустить разрастания кризиса на всю мировую экономику, важно обеспечить координацию между регуляторами и поставщиками, а также потребителями, спрос со стороны которых определяет экономический рост», — сказал Сечин.

Об исчерпании современной модели капитализма как экономической системы неделю назад говорил Путин на заседании клуба «Валдай». По его словам, сохранение действующей модели больше не позволяет найти выход из «клубка все более запутанных противоречий». В частности, сейчас это видно на примере текущего энергокризиса в Европе, который является следствием неработающего капитализма, отметил президент. Он подчеркнул, что, например, в Китае при сохраняющейся роли Коммунистической партии рыночные институты работают эффективно.