Салону оптики «Айкрафт», салонам мобильной связи «Билайн» и «МегаФон» на Новом Арбате грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом журналистам в четверг сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.



«В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «МегаФон» по адресу: ул. Новый Арбат, д.13. Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн [рублей] или приостановление деятельности [на срок] до 90 суток», — сказал Поплавский.

Он отметил, что руководство данных заведений будет приглашено в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

Поплавский также сообщил, что в ходе рейда в торговом центре «Ереван Плаза» инспекторы ОАТИ нарушений не выявили. «Действующий на территории кинотеатр «Синема стар» и фитнес-клуб «Алекс фитнес» были закрыты, нарушений не выявлено. В магазине «Азбука вкуса» нарушений также не было, посетители и персонал магазина были в средствах индивидуальной защиты», — заключил инспектор.

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. В этот период в столице должны быть закрыты большинство общественных мест, а школы и детские сады уйдут на каникулы (высшие и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно). Эти меры связаны с очередным обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.