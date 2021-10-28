Рубль завершил основную валютную сессию четверга разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск понизился на 38 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,2675 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 43,6 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,06—70,775 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,0775 рубля, увеличившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 8,6 тыс. сделок на 559,5 млн евро по курсам от 81,44 до 82,1425 рубля за евро.

После неудачного открытия рублю в паре с долларом в течение дня удалось стабилизировать ситуацию и вернуться в плюс, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Утреннее давление на рубль было спровоцировано падением цен на нефть (преимущественно после вышедших накануне данных об увеличении коммерческих запасов в США) и уходом от риска на глобальных рынках. В частности, инвесторов явно нервирует ситуация с ускорением глобальных темпов пандемии: ситуация продолжает ухудшаться в Европе, кроме того, новые локдауны в отдельных регионах вводит Китай», — комментирует эксперт.