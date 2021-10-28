Чартеры на курорты Египта из России позволили снизить стоимость туров на 20%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

РФ с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

«Снижение цен на чартерных программах в Египет в среднем составляет 20%. У некоторых туроператоров даже больше. Возможно, будет и дальнейшее снижение. Это будет зависеть от конъюнктуры спроса», — сказала Ломидзе.

Глава ассоциации отметила, что недельный тур на одного, в зависимости от города вылета, в трехзвездочную гостиницу начинается от 30—40 тыс. рублей на «все включено».

Российские туроператоры ранее сообщали, что уже начали продажи туров на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета. Первые чартерные рейсы запланированы на 9 ноября.