«ВымпелКом» (бренд «Билайн») обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью и разрешить им работать в объявленные нерабочими дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«ВымпелКом» является предприятием непрерывного действия и обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью», — отметили в компании.

Там добавили, что в целях улучшения эпидемиологической обстановки в городе компания дала поручение собственникам салонов, работающих по франшизе, закрыться. «Тогда как собственные салоны связи переведены в режим выдачи заказов в части продаж товаров дистанционным способом, если клиент выбирает такой способ обслуживания», — пояснили в «ВымпелКоме».

​Салоны «Билайн» и «МегаФон» в Москве могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней Салону оптики «Айкрафт», салонам мобильной связи «Билайн» и «МегаФон» на Новом Арбате грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом журналистам в четверг сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.



В Tele2 сообщили ТАСС, что в пандемию возрастает роль оператора как канала для передачи критически важной информации. «В период ограничений, перехода на удаленную работу и учебу нам важно обеспечить техническую поддержку абонентов, сохранить для них возможность подключения к сети и покупки оборудования», — отметили в компании. Там уточнили, что в рамках постановлений региональных властей Tele2 соблюдает установленные ограничения, включая закрытие точек в ТЦ, доступ по QR-кодам или ограничение числа посетителей. «В Москве и ряде регионов наши салоны работают только в формате пунктов выдачи заказов. Там, где салоны будут закрыты, цифровые каналы эффективно берут на себя функции по обслуживанию клиентов и продажам SIM-карт», — заключили в Tele2.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона длительность нерабочих дней варьируется по решению местных властей. В Москве нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.