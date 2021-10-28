У российских семей, которые еще не обращались с заявлением о единовременной выплате на детей школьного возраста, осталось несколько дней для такой возможности. После 31 октября такие заявления приниматься не будут, сообщили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве напомнили, что единовременная выплата на школьников в размере 10 тыс. рублей предоставляется семьям с детьми, которым шесть лет исполнилось не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля 2021 года (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить законные представители: усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения по основным общеобразовательным программам. Такие граждане могут обратиться за выплатой самостоятельно, если 18 лет им исполнилось 2 июля 2021 года или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья могут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить денежные средства, если инвалид недееспособен или не может сам подать заявление.

«Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР. Никаких документов для этого не требуется, поскольку все необходимые сведения в других учреждениях и организациях Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Если выплата полагается на нескольких детей в семье, то заполняется одно заявление, в котором указывается каждый ребенок», — уточнили в ПФР.

Единовременная выплата перечисляется только на банковский счет, добавили в ведомстве. В заявлении необходимо указывать именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты. Сумма зачисляется на карту любой платежной системы.