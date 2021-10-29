Власти вновь вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим: Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией, пишут «Известия» . Об этом сообщили два близких к министерству источника. В ведомстве полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства. Поручение подготовить новые меры по стабилизации цен 14 октября дал глава Кабмина Михаил Мишустин. Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями.

В МЭР также предлагают наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами; создать отдельный федеральный проект, направленный на поддержку аграриев — производителей плодоовощной продукции; включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки; ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства; развивать фермерские ярмарки выходного дня; компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию; вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.

Кабмин не планирует вводить в России продовольственные карточки Речь идет о мероприятиях, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности.

Как пояснили источники, сводный доклад находится в процессе подготовки и не все предложенные меры могут в него войти. В Минсельхозе заявили, что уже отправили в Кабмин свою часть, которая касается инициатив по помощи предприятиям овощеводства и животноводства, а также по стабилизации цен на их продукцию.

По словам директора ИНП РАН Александра Широва, прямая продовольственная помощь малоимущим гарантирует, что люди потратят деньги именно на продовольствие, а не на что-то другое. Таким образом можно поддерживать и граждан, и отечественного производителя. Также довести ее до малоимущих просто: у всех есть банковские карты. Но у продовольственных субсидий есть два минуса: с одной стороны, это психологический аспект — любое упоминание потребительских сертификатов или карточек неизбежно вызывает ассоциацию с временами дефицита. С другой — введение таких мер поддержки предполагает, что государство возьмет на себя постоянные обязательства по выплатам, отметил эксперт, добавив, что подобные адресные меры широко применяются во всем мире.

Как отметил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов, введение адресных субсидий на продукты питания стало бы компромиссной формой помощи малообеспеченным россиянам. Они не вызывают такого привыкания, как классические продовольственные карточки, и при этом обеспечивают реальную поддержку. Впрочем, скорее всего, такие субсидии немного ускорят инфляцию, допустил эксперт.