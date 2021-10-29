Центробанк не поддержал предложение наделить кредитные организации с базовой лицензией статусом «субъект МСП», сообщили «Известиям» в регуляторе. Такая опция для небольших учреждений, позволяющая расширить их возможности и рассчитывать на льготы, обсуждалась на платформе Ассоциации банков России с ЦБ и Минфином, рассказали в АБР.

Банки с базовой лицензией (ББЛ) попросили предоставить им статус субъекта МСП, таким образом включив их в систему мер поддержки по закону «О развитии малого и среднего бизнеса на территории РФ». Этот вопрос обсуждался на площадке АБР с ЦБ и Минфином, сообщил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. Он подчеркнул, что по объемам своего бизнеса ББЛ по факту подпадают под определение малых и средних предприятий.

Со статусом субъектов малого и среднего бизнеса компании смогли бы размещать депозиты местных и региональных бюджетов на своих счетах (сейчас такая опция есть только у банков, участвующих в спецпрограммах) и таким образом получить помощь в фондировании, пояснил Войлуков. Сейчас же у ББЛ дорогие пассивы — вклады физлиц.

«Банки с базовой лицензией могли бы принимать участие в государственных программах финансирования поддержки МСП. Иметь имущественную поддержку от региональных властей, получая на льготной основе здания, сооружения, нежилые помещения, земельные участки, транспортные средства, оборудование. Статус МСП позволил бы снять с них ограничения на размещение у них средств бюджетных и внебюджетных фондов, включая гарантийные фонды, фонды микрофинансирования», — добавил вице-президент АБР.

Он отметил, что пока банки не находят поддержки регуляторов, но продолжают диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Решение вопроса о включении банков с базовой лицензией в качестве участников различных программ государственной поддержки, в том числе федеральных программ и программ субъектов РФ, относится к компетенции органов исполнительной власти, сообщили в ЦБ. В Банке России добавили, что на текущий момент ББЛ лучше сосредоточиться на создании эффективной бизнес-модели и повышении качества корпоративного управления, чтобы управлять рисками с учетом уже предоставленных регулятором послаблений для банков с базовой лицензией.