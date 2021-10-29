Минэкономразвития, продолжая реформу рынка оценки, приступило к пересмотру ее стандартов, пишет «Коммерсант» . Ведомство предлагает обязать оценщиков анализировать достоверность полученной от заказчика информации и учитывать цели оценки при определении стоимости объекта.

Минэкономразвития подготовило проекты новых федеральных стандартов оценки (ФСО). Прежние, обязательные для участников рынка, были утверждены еще в 2015 году, поэтому их решено актуализировать. По словам замглавы ведомства Ильи Торосова, ФСО планируется синхронизировать с международными нормами для «повышения прозрачности процедуры оценки и надежности результатов». По сути, многие из изменений — формализация уже имеющихся на рынке лучших практик. Среди таких нововведений — обязанность оценщика проверять достоверность исходной информации, в том числе полученной от заказчика, ее надежность и достаточность (например, запрашивать дополнительные документы или аудиторское заключение на отчетность). Сейчас, отметили в МЭР, оценщики исходят из того, что документам, полученным на бумаге и заверенным печатью, можно верить в любом случае.

Также предлагается увязать цели оценки с видами стоимости: оценщик должен сначала проанализировать ситуацию, в которой он проводит оценку (например, для целей залога должны учитываться обременения), чтобы выбрать подходящий для этого вид стоимости. Вводится и новый вид стоимости — «равновесная», отражающая условия совершения сделки для каждой из сторон. Сейчас определение равновесной стоимости может проводиться лишь в рамках консалтинга.

Член совета по оценочной деятельности при Минэкономики Антон Вовк ожидает, что новации поменяют отношение заказчиков к достоверности оценки и снизят возможности манипулирования, хотя анализ оценщиками исходной информации может привести к росту стоимости их услуг. «Оценщики часто указывали в особых допущениях, что такая информация не подвергается сомнению — это сказывалось и на достоверности результатов», — пояснил он.

Президент СРО «Союз «Федерация специалистов оценщиков» Максим Скатов уверен, что предложения Минэкономики «изменят оценочную деятельность, но далеко не в лучшую сторону — они не решают проблемы рынка, например, с качеством оценки или гармонизацией с международными стандартами, а скорее приведут только к созданию большей путаницы». Так, подчеркнул эксперт, непонятно, зачем в стандарты вводят равновесную стоимость — в законодательстве нет такого понятия, запроса на ее определение на рынке не наблюдается, и сейчас ничего не мешает оценщику посчитать любую стоимость.