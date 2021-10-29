Avast обнаружила более 150 мошеннических приложений, которые распространялись через Google Play в рамках кампании UltimaSMS, сообщила пресс-служба организации.

Установка этих приложений может стоить жертвам более 3 тыс. рублей в месяц, в зависимости от местоположения и мобильного оператора. При этом возврат утраченных средств невозможен.

В релизе уточняется, что на прошлой неделе более 80 таких приложений были все еще доступны для скачивания в Google Play. Эксперты Avast сообщили о них службе безопасности Google, и мошеннические приложения были немедленно удалены. Оставшиеся 70 приложений некоторое время назад также можно было скачать в официальном магазине.

Вредоносные программы были замаскированы под сторонние клавиатуры, сканеры QR-кодов, фото- и видеоредакторы, блокировщики спам-звонков, фильтры для камер и игры. Эти приложения продвигались с помощью рекламы в социальных сетях, таких как TikTok и Instagram. Больше всего от них пострадали пользователи из стран Ближнего Востока, Польши и США. Пользователи из России скачали вредоносные приложения 27 тыс. раз.

«Сразу после установки мошеннические приложения проверяют местоположение устройства пользователя, IMEI и номер телефона, чтобы определить, на каком языке отображать контент. Когда пользователь открывает приложение, его просят ввести номер телефона, а в некоторых случаях и адрес электронной почты, чтобы получить доступ к функциям приложения. Если этот шаг выполнен, пользователь получает подписку на премиум-СМС, условия которой в некоторых случаях описаны мелким шрифтом под кнопкой «призыва к действию», но далеко не всегда. Однако после ввода данных обещанные функции так и остаются недоступны, а на экране устройства появляются дополнительные опции подписки на премиум-СМС или приложение просто перестает работать», — пояснили схему действия мошеннических приложений в Avast.

Чтобы защититься от мошенничества с премиум-СМС, эксперты Avast советует всем пользователям обратиться к мобильному оператору для отключения услуги премиум-СМС, поскольку жертвами этой схемы могут стать даже самые внимательные люди. Также они рекомендует читать отзывы, прежде чем скачивать приложение, поскольку у вредоносных программ средняя оценка может быть накручена, но их можно выявить благодаря подозрительным отзывам.

Кроме того, следует как можно реже раскрывать свою персональную информацию, в том числе номер телефона и адрес электронной почты.