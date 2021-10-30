Экспобанк увеличил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+», доступному только на платформе «Финуслуги». Теперь доходность по депозиту составляет до 8,5% годовых в рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Вклад «ЭкспоКапитал+» можно открыть на срок от 100 до 400 дней. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока договора.

Напомним, информация по всем вкладам, открытым на платформе «Финуслуги», хранится в регистраторе финансовых трансакций (РФТ), созданном на базе Национального расчетного депозитария (входит в группу Московской биржи). Данные РФТ подтверждают юридическую силу сделки.