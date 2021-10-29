Жители России в сентябре 2021 года открыли 1,1 млн новых кредитных карт на общую сумму 82 млрд рублей, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс».

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатели количества оформленных карт выросли на 26%, а объемов кредитных средств — на 28%. В 2019 году банками было выдано на 856 тыс. кредиток меньше, а общая сумма составила 57,6 млрд, что на 44% меньше текущих показателей.

«При этом средний лимит, одобряемый заемщикам, остается стабильным на протяжении нескольких последних лет. В сентябре данный показатель составил 73 508 рублей. Минимальные значения фиксировались в июле 2020 года, когда средний лимит сократился на 80%, что связано с кратковременным периодом снижения аппетита к риску на рынке кредитования», — отметили в бюро.

По данным «Эквифакса», при рекордных показателях по кредитным картам уровень риска по данному продукту остается на достаточно стабильном уровне: портфель проблемной задолженности сроком 90 дней и более составляет 2,7 млн штук на общую сумму 159 млрд рублей.

По прогнозам экспертов, к концу 2022 года объем портфеля кредитов в данном сегменте составит 1,5 трлн рублей.