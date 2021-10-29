Российский фондовый рынок на открытии торгов в пятницу демонстрирует значительное снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:06 мск индекс Московской биржи снизился на 0,51% — до 4 168,14 пункта, снижение индекса РТС составило 0,97% — до 1 862,16 пункта.

По мнению главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, дополнительным фактором, который негативно влияет на ситуацию на российском фондовом рынке, помимо снижения цен на нефть и металлы, стали коронавирусные ограничения, которые нанесут ущерб экономике.

«Сегодня внешний фон вновь не радует. Около четверти процента теряют американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,3% растет нефть, но величины этого подъема будет недостаточно для уверенного разворота российского рынка акций. <…> Лучше рынка в среднесрочной перспективе обещают быть бумаги золотодобытчиков. Мы по-прежнему ждем, что уход инвесторов от риска спровоцирует повышение спроса на золото. Пока же котировки «главного драгметалла» вновь не смогли закрепиться выше отметки 1 800 долларов за унцию», — отметил аналитик.