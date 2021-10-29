Правительство предлагает привлечь госкомпании к поддержке малого бизнеса: госАО смогут создавать в секторе потенциальных поставщиков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект. Партнерство с госАО не дает компаниям МСП гарантий контрактации при конкурентных процедурах и иных преференций, кроме возможности получения опыта, при этом госАО поправки должны «помочь» в выполнении требований поддержки МСП и импортозамещения.

Программы развития могут включать финансовую, правовую, методологическую, информационную поддержку и реализоваться совместно с Корпорацией МСП, хотя и не дают преференций таким «дочкам» при отборе поставщиков «материнской» госкомпанией: в нем они должны будут участвовать, как и все.

Минэкономики в пояснительной записке ссылается на несоответствие требованиям заказчиков нынешних МСП — и менторство госкомпаний должно решить эту проблему. У заказчиков уже есть возможность развивать программы партнерства в рамках ФЗ-223, напомнили в Минфине. «Участникам такой программы партнерства заказчик может предоставлять авансирование не менее 30%», — отметили в ведомстве, но этот механизм распространяется на поставщиков с опытом, а новации Минэкономики нацелены на «выращивание» госкомпаниями новых МСП.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, крупнейшие заказчики смогут рассчитывать на повышение качества закупок. «В условиях санкций и вектора на импортозамещение заказчики заинтересованы в том, чтобы развивалось отечественное производство. Малый и средний бизнес, имея больше возможностей для перепрофилирования и развития новых технологий, способен оперативно подстроиться под изменяющиеся условия рынка. Появляется возможность развивать отрасли и направления, наиболее перспективные для сотрудничества», — рассказали в пресс-службе корпорации.

При этом создание и выращивание МСП — «дочек» госкомпаний для закупочных нужд одновременно расширит и объем их закупок у взаимозависимых лиц, раскрытия сделок с которыми не требует ФЗ-223 — с появлением этой нормы из публичного поля уже ушло около трети всех закупок госАО объемом в 11 трлн рублей. Отсутствие данных о сделках со «своими» МСП позволит компаниям и закупать импорт в обход обязательных квот на закупки российской продукции, и облегчит им отчетность об импортозамещении — в «видимой» части закупок по ФЗ-223 можно будет оставить только российских поставщиков.