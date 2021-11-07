Некоторые банки скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Севергазбанк снизил до 6,5% годовых ставку по потребительским кредитам для ипотечных заемщиков. При этом установленная процентная ставка по потребкредиту для ипотечных заемщиков не зависит от суммы, срока кредита и других условий. Потребкредит осуществляется на любые цели, в том числе рефинансирование кредитов сторонних банков. Пакет услуг «Кредитные возможности», необходимый для того, чтобы воспользоваться данной кредитной программой по указанной ставке, обеспечивает ряд дополнительных услуг (финансовую защиту, пропуск платежа, дополнительно снижение ставки до 3,9% годовых). Другими преимуществами данной кредитной программы является возможность занять большую денежную сумму и на длительный срок. Заемщику доступны денежные средства в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей. Срок кредитования составляет от шести месяцев до семи лет. Кредит можно получить без обеспечения.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Зенит» снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь клиенты банка могут оформить кредит без залога и поручительства по ставке от 5,5% годовых. Сумма займа составляет от 50 тыс. до 5 млн рублей. Срок кредитования — от двух до семи лет. Условия действуют до 31 декабря 2021 года при оформлении личного страхования заемщика. Клиенты также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 7% годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей. Подать заявку на кредит можно в офисе банка, в мобильном приложении «Зенит Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.

