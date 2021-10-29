По просьбе «Ростелекома» Минцифры до конца года может повысить предельные тарифы на услуги присоединения и пропуска трафика, оказываемые компанией мобильным операторам, пишет «Коммерсант» , уточняя, что, по данным «Ростелекома», цены не пересматривались более двух лет и сейчас установлены ниже уровня экономически обоснованных затрат. Ожидается, что рост может составить около 6,5% и, по мнению участников рынка и экспертов, спровоцирует повышение стоимости голосовой связи для абонентов.

Сейчас фиксированные и мобильные операторы должны платить друг другу за услугу завершения вызова на свои сети (так называемый интерконнект). Плата фиксированных операторов сотовым не регулируется, но тарифы, по которым мобильные операторы платят существенным (не менее чем 25% номерной емкости в регионе) операторам фиксированной связи, в частности «Ростелекому», устанавливает государство. Уровень тарифов зависит от вида присоединения, местного или зонового, а также от региона оказания услуги. Так, тарифы на местном уровне находятся в диапазоне от 17 копеек в минуту в Челябинской области до 62 копеек в минуту в Якутии. Зоновые тарифы выше — от 47 копеек в минуту в Челябинской области до 1,74 рубля в минуту в Якутии.

Аналогичные и даже более жесткие подходы регулирования тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика приняты и в других развитых странах и международных организациях, в том числе в ВТО и ОЭСР, отмечают в «Транстелекоме». При этом сами тарифы в России выше, например, европейских более чем в 100 раз, подчеркивают в компании, «высокие межоператорские тарифы не служат интересам абонентов — они ускоряют вытеснение голосовых вызовов из российских сетей связи в мессенджеры, контролируемые зарубежными компаниями». Источник в одном из крупных операторов отметил, что изменение предельных цен «Ростелекома» может привести к росту тарифов в целом на рынке.

По мнению аналитика форума MForum Алексея Бойко, увеличение тарифов на присоединение к сетям и на пропуск трафика повысит выручку «Ростелекома», но «вряд ли это устроит операторов, которые будут вынуждены компенсировать рост затрат мерами по скрытому увеличению тарифов на голосовую связь». Эксперт отметил, что действующая система организации связи в РФ придумана в эпоху аналоговых сетей и уже стала «глубоко архаичной», поскольку мобильные операторы могут передавать голос по IP.

Руководитель Content Review Сергей Половников согласен, что инициатива Минцифры может повлиять на стоимость голосовой связи, востребованность которой выросла в том числе из-за пандемии. Но он сомневается, что операторы будут проводить прямое повышение цен, «может сократиться объем голосовых минут в пакетных тарифах и вырасти стоимость минут вне пакетов». В определенном смысле, полагает эксперт, инициатива «Ростелекома» может быть даже полезна мобильным операторам: она создает для компаний аргументы для повышения собственных тарифов.