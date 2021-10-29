ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 30 октября.

Курс доллара понизился менее чем на копейку, составив 70,52 рубля (70,5207 рубля на 29 октября). Курс евро повысился на 45,05 копейки, до 82,2898 рубля (81,8393 рубля на 29 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:02 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 38 копеек и составил 70,58 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 19 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 82,24 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 70,2—70,64 рубля за доллар и 81,95—82,45 рубля за евро.