Эксперты Роскачества предупредили о рисках имитации мошенниками писем о выплатах населению или других инициативах правительства во время нерабочих дней.

«Есть риск, что в период нерабочих дней мошенники вновь будут эксплуатировать «ковидную тему» и имитировать послания об инициативах правительства (например, о выплатах населению) либо маскировать фишинговые письма под важные новости (по типу — «ситуация с локдауном в вашем городе, важные изменения — переходите по ссылке»). Содержание письма может быть очень заманчивым. Лучше не верить обещаниям легкого заработка и инвестиций и не переходить по ссылкам, особенно если они распространяются в мессенджерах. Такие ссылки часто попадаются в тематических группах, где кто-то попадается на уловку мошенников и наивно пересылает «счастливое сообщение» всем знакомым, оказывая медвежью услугу», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

В Роскачестве отметили важность проявления осторожности при скачивании приложений на смартфоны и рекомендовали при установке любых приложений внимательно проверить запрашиваемые расширения, а также обратить внимание на отзывы в магазине.

Кроме того, эксперты Роскачества отметили необходимость обращать внимание на почтовые рассылки, в которых обещают большие скидки в онлайн-магазинах, предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее или специальной акции с дополнительными бонусами и баллами. Уточняется, что такие письма могут быть замаскированы под сообщения из магазинов, где уже совершались покупки. Эксперты рекомендовали самостоятельно вводить адрес магазина в строке браузера и искать интересующие предложения на оригинальном сайте.

Также в Роскачестве предупредили о возможности появления в соцсетях клонов известных брендов. При этом при покупках в Интернете лучше использовать отдельную виртуальную, а не зарплатную карту. Также рекомендуется иметь рабочий, активный антивирус как на компьютере, так и на смартфоне.