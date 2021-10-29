Московская биржа по итогам III квартала 2021 года продемонстрировала максимальное значение квартального комиссионного дохода за всю историю компании, следует из финансовых результатов торговой площадки по МСФО.

По итогам III квартала 2021 года комиссионные доходы биржи выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 25,1% до рекордных 10,4 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 19,4% – до 6,7 млрд. На 30 сентября 2021 года капитализация рынка акций достигла 65,05 трлн рублей.

«Темпы роста значительно опережают наши стратегические ориентиры, несмотря на снижение волатильности и высокую базу прошлого года. Большинство направлений нашего бизнеса показали значительный рост комиссионных доходов, а денежный и срочный рынки вместе с депозитарными и расчетными услугами установили рекордные значения. Рост комиссионного дохода от рынка акций соответствовал росту совокупного комиссионного дохода, несмотря на некоторую нормализацию оборачиваемости акций по мере того, как индекс Мосбиржи уверенно рос в течение квартала и превысил отметку в 4 000 пунктов», – прокомментировал финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 24,1% вследствие увеличения объемов торгов на 25,1%.

Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 9,9%, несмотря на уменьшение объемов торгов на 9,4%. «Эффективная комиссия рынка облигаций выросла на фоне увеличения доли размещений корпоративных облигаций в общем объеме торгов первичного рынка», – пояснили на Мосбирже.

Комиссионный доход денежного рынка вырос на 33,6% и впервые превысил 3 млрд рублей. Объем торгов увеличился на 17,5%. Разницу в динамике объемов торгов и комиссионного дохода на площадке пояснили увеличением средних сроков операций РЕПО и роста доли РЕПО с ЦК в торгах.

Комиссионные доходы на валютном рынке сократились на 10,2%. Объем торгов уменьшился на 12,3%. «Структура объема торгов несколько улучшилась, сместившись в сторону более прибыльного спот-сегмента. Объем торгов спот-инструментами уменьшился на 8,1%. Объемы операций своп уменьшились на 13,9%», – сказано в отчете.

Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 36,2% на фоне роста объемов торгов на 16,3%. «Динамика эффективной комиссии объясняется смещением структуры объемов торгов в сторону более прибыльных деривативов на фондовые и товарные инструменты. Объемы торгов производными инструментами на акции удвоились. Объем торгов товарными контрактами вырос на 92%», – отметили на Мосбирже.

Согласно отчету, размер собственных средств биржи по итогам III квартала 2021 года составил 88 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Мосбиржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат достиг 1,08 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.