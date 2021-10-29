Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности ПАО «АСКО-Страхование» и должностного лица компании. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.

Так, два постановления от 29 октября 2021 года — в отношении организации как юридического лица и отдельно в отношении должностного лица, являющегося ее единоличным исполнительным органом, — вынесены по части 9 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России. Согласно КоАП, применение данного положения «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей».

Постановления пока не вступили в законную силу.

Ранее, 1 октября 2021 года, Центробанк выносил аналогичные постановления о привлечении к административной ответственности компании «АСКО-Страхование» и должностного лица компании по части 9 статьи 19.5 КоАП.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает страховой компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.