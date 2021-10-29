Страны G20 разделяют мнение, что признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 ускорит реализацию планов по развитию экономик и улучшит качество жизни, заявила шерпа Российской Федерации в «Группе двадцати» (G20) Светлана Лукаш.

«Все разделяют мнение о том, что, если договориться о том, как признавать сертификаты о вакцинации, это, конечно, существенно ускорит и планы экономики, и улучшит качество жизни всех людей и бизнеса», — сказала Лукаш.

По ее словам, вопрос консультаций относительно признания сертификатов о вакцинации регулируется национальным законодательством, которое различается в каждой стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очном саммите G20 в Риме. По ее словам, у Лаврова в Риме запланирован ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над вопросами о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.