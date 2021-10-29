Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в сентябре 2021 года снизилась в России на 0,05 процентного пункта по сравнению с августом и составила 7,73%, следует из статистики Банка России.

В сентябре российские банки выдали 157,7 тыс. ипотечных кредитов — на 5% больше, чем месяц назад, и на 21% меньше, чем годом ранее. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам сентября достиг 476,8 млрд рублей, что на 9% больше результата августа 2021 года, но на 5% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года. Средневзвешенный срок по выданным в сентябре 2021 года ипотечным кредитам достиг 20 лет и почти семи месяцев.

Всего за девять месяцев 2021 года в России было выдано почти 1,4 млн ипотечных кредитов, что на 20% больше, чем год назад. Объем выданных за этот период кредитов превысил 4 трлн рублей, что на 41% больше показателя прошлого года.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 октября достиг 11,2 трлн рублей. В том числе общий объем просроченной задолженности за сентябрь 2021 года снизился на 3% по сравнению с августом до 69,5 млрд рублей.