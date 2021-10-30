Московский Кредитный Банк повысил ставки по всей линейке вкладов для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Теперь максимальная ставка составляет 8,5% годовых и действует по вкладу «МКБ. Преимущество», доступному только на платформе «Финуслуги». Сумма денежных средств к размещению — от 10 тыс. до 3 млн рублей на срок 12 месяцев. На страницу оформления вклада можно перейти, в частности, со страницы вкладов МКБ на Банки.ру.

По вкладу «МКБ Практичный» банк увеличил ставку до 8,5% для первых 100 дней. Сумма вложений — от 50 тыс. до 20 млн рублей, а срок вклада — 300 дней. Клиент может пополнить вклад в течение первых 90 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия депозита. Открытие вклада доступно как в отделениях, так и в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн».

МКБ увеличил процентную ставку по вкладу «Гранд+» для клиентов пенсионного возраста. Теперь максимальная доходность — 8% годовых — действует при условии зачисления пенсии на счет, открытый в банке. Минимальный размер суммы вклада равен 1 тыс. рублей, а срок размещения составляет 12, 18 или 24 месяца. Вклад можно пополнять в течение первых 90 дней. Процентные выплаты поступают на отдельный счет каждый месяц.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По вкладу «МЕГА Онлайн» на срок от 12 до 17 и от 31 до 36 месяцев ставка составляет 7,5% годовых. Сумма размещения — от 1 тыс. до 20 млн рублей. Если открыть вклад на сумму от 2 млн рублей на срок от 12 до 17 месяцев, размер ставки составит 8% годовых. Пополнение вклада предусмотрено в течение первых 185 дней. Проценты ежемесячно начисляются на отдельный счет. «МЕГА Онлайн» доступен к открытию в «МКБ Онлайн».

Максимальная ставка по вкладу «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» теперь составляет 7% годовых. Она действует при условии размещения денежных средств от 1 тыс. рублей на 370 дней. В течение действия срока вклада тарифный план можно поменять и добавить необходимые опции: пополнение, снятие, капитализация процентов.