Программа лояльности «СберСпасибо» предлагает участникам обмен бонусов на скидку до 99% у ряда своих партнеров из экосистемы «Сбера», сообщается на сайте финорганизации.

Отмечается, что в число партнеров с возможностью максимального списания бонусов от «СберСпасибо» вошли в том числе «СберМегаМаркет», «СберЗвук», SberDevices и Okko. Обменять бонусы на скидку до 99% можно на сайтах или в мобильных приложениях этих компаний. При этом единственным условием является оплата покупок и подписок картой СберБанка. Курс обмена: 1 бонус равен 1 рублю скидки.

Кроме того, в «СберМегаМаркете» за первую покупку будет начислено 500 дополнительных бонусов и 1% от стоимости покупки, если ранее их уже совершали. Однако картой СберБанка важно оплатить минимум 1% от суммы покупки (не менее 1 рубля), бонусы нельзя списать при оплате товаров некоторых брендов: Dyson, Rieker, Zenden, а также при резервировании товаров в рамках сервиса «Закажи и забери!».

После покупки подписки по карте «Сбера» на аудиосервис «СберЗвук» клиенту также будет начислено 5% бонусами от «СберСпасибо», за покупки в SberDevices с карты «Сбера» клиентам вернется 3% бонусами. За подписку на мультимедийный сервис Okko начисляется 1% бонусами.

СберБанк получил рекордные 978 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за девять месяцев 2021 года

СберБанк за девять месяцев 2021 года заработал 978 млрд рублей чистой прибыли, что стало рекордным уровнем за всю историю банка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.