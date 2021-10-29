Программа лояльности «СберСпасибо» предлагает участникам обмен бонусов на скидку до 99% у ряда своих партнеров из экосистемы «Сбера», сообщается на сайте финорганизации.

Отмечается, что в число партнеров с возможностью максимального списания бонусов от «СберСпасибо» вошли в том числе «СберМегаМаркет», «СберЗвук», SberDevices и Okko. Обменять бонусы на скидку до 99% можно на сайтах или в мобильных приложениях этих компаний. При этом единственным условием является оплата покупок и подписок картой СберБанка. Курс обмена: 1 бонус равен 1 рублю скидки.

Кроме того, в «СберМегаМаркете» за первую покупку будет начислено 500 дополнительных бонусов и 1% от стоимости покупки, если ранее их уже совершали. Однако картой СберБанка важно оплатить минимум 1% от суммы покупки (не менее 1 рубля), бонусы нельзя списать при оплате товаров некоторых брендов: Dyson, Rieker, Zenden, а также при резервировании товаров в рамках сервиса «Закажи и забери!».

После покупки подписки по карте «Сбера» на аудиосервис «СберЗвук» клиенту также будет начислено 5% бонусами от «СберСпасибо», за покупки в SberDevices с карты «Сбера» клиентам вернется 3% бонусами. За подписку на мультимедийный сервис Okko начисляется 1% бонусами.