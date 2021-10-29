Банковские карты «Мир» к весне 2022 года будут принимать 80% заведений Вьетнама, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам его переговоров с вице-премьером правительства Вьетнама Ле Ван Тхань.



«Сейчас около 40% соответствующей инфраструктуры этой страны принимает карты «Мир», а к весне 2022 года данный показатель планируется довести до 80%. Это сделает пребывание российских туристов во Вьетнаме более комфортным», — говорится в сообщении.

В пятницу Чернышенко и Ле Ван Тхань провели заседание межправкомиссии в онлайн-формате. Вице-премьер РФ отметил, что заседание является важным этапом подготовки к намеченному на конец 2021 года визиту в Россию президента Вьетнама. В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили экономическое сотрудничество двух стран.

«С одной стороны, растет товарооборот — по итогам 2020 года более чем на 15% (до 5,67 миллиарда долларов), за семь месяцев 2021 года — на 24% (на текущий момент — до 3,6 миллиарда). Однако объемы импорта из Вьетнама превышают российский экспорт. Например, в 2020 году — в два с половиной раза, за семь месяцев 2021 года — почти в три», — отметил Чернышенко. Он также обозначил проблему нехватки в настоящее время масштабных совместных проектов.