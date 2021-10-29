Считается, что налоговый вычет на покупку жилья можно получить только один раз, независимо от его суммы. Однако это не совсем так: гражданин, который приобрел жилье стоимостью менее 2 млн рублей, вправе рассчитывать на то, что при покупке еще одной квартиры он сможет дополучить и сумму налогового вычета. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Согласно статье 220 Налогового кодекса России, гражданин может рассчитывать на получение имущественного налогового вычета при новом строительстве либо приобретении на территории России жилых домов, квартир, комнат, земельных участков для индивидуального жилищного строительства или участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.

Следует отметить, что до 1 января 2014 года налоговый вычет можно было получить только единожды, независимо от стоимости объекта недвижимости. Однако в связи с тем что стоимость жилья во многих регионах страны не дотягивала до максимально установленного размера возможного вычета, люди были вынуждены либо приобретать более дорогие объекты, либо получать суммы меньше, чем предусматривало законодательство.

«После указанной даты законодатель закрепил имущественный вычет не за конкретным объектом недвижимости, а за налогоплательщиком. То есть налоговый вычет приобрел персональный характер», — разъясняет эксперт.

«Тем не менее это не означает появления повторного права на получение вычета в прямом смысле этого слова. У гражданина, который приобрел квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, при приобретении второго объекта недвижимости появилась возможность дополучить сумму налогового вычета», — добавляет он.

Например, гражданин приобрел в 2014 году квартиру за 1 млн рублей и получил вычет в размере 130 тыс. рублей (13% от суммы покупки). При этом в 2019 году этот же гражданин приобрел вторую квартиру за 3 млн рублей. Сегодня, по словам Соловьева, он может подать заявление в налоговую инспекцию на налоговый вычет с 1 млн рублей и получить еще 130 тыс. рублей, так как первоначально мог претендовать на возврат 260 тыс. рублей.

Сделать это юрист рекомендует следующим образом: cобрав все необходимые документы (заявление, платежки, документы о собственности, о размере предыдущего вычета), гражданин может обратиться за получением недовыплаченных сумм как в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости, так и непосредственно к своему работодателю. В этом случае вычет можно начать получать уже со следующего месяца после обращения.

Кроме того, согласно позиции Минфина России, если собственник квартиры получил основной налоговый вычет до 2014 года, при покупке нового жилья он вправе претендовать в том числе и на получение вычета по кредитным процентам, говорит эксперт.