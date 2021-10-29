Законопроект, регулирующий передачу сведений о мобильных абонентах — юридических лицах в предусмотренных законом случаях, внесен в Госдуму. Документ доступен в базе данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 53 закона «О связи». Как указывают авторы законопроекта в пояснительной записке, в настоящее время возможно предоставление третьим лицам сведений об абонентах-гражданах с их согласия, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Вместе с тем в законе «не урегулирован порядок предоставления сведений третьим лицам об абонентах — юридических лицах, что приводит к противоречивой судебной практике».

«В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается дополнить статью 53 федерального закона «О связи» нормой, обязывающей предоставлять в случаях, предусмотренных федеральными законами, третьим лицам сведений об абонентах — юридических лицах», — указано в пояснительной записке.

Среди случаев из практики авторы приводят пример, когда Федеральная служба судебных приставов, рассматривая жалобы граждан на частые звонки коллекторов, нуждается в детализации звонков и СМС-сообщений коллекторской организации.