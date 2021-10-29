Рубль завершил основную валютную сессию пятницы разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск повысился на 75 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,955 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 43,5 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,195—71,0075 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,9275 рубля, уменьшившись на 12 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 7,2 тыс. сделок на 426,9 млн евро по курсам от 81,9 до 82,45 рубля за евро.

Пара доллар/рубль с середины недели испытала заметную коррекцию из-за ослабления нефтяных котировок на фоне наращивания нефтяных запасов США, отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Помимо этого, добавляет он, давление на рубль оказало ослабление поддержки от выплат налогового периода, где произвело операции большинство крупных компаний.



По прогнозу аналитика, пара доллар/рубль откроет ноябрь ослаблением национальной валюты со стремлением к верхней границе диапазона 70—71,5 рубля. «На приближающемся заседание ФРС может звучать риторика о начале сворачивания стимулирования экономики, что может оказать поддержку позициям доллара. Помимо этого, обилие статистики может отразиться на высокой волатильности на следующей неделе», — комментирует эксперт.

Поддержку рублю может оказать развитие укрепления котировок на нефть, которое, по его оценкам, выглядит ограниченно.

