ВВП России вырос в сентябре на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

«В сентябре ВВП, по оценке, был выше допандемического уровня на 0,8% (в августе — 0,4% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП в сентябре составил 3,4% (к сентябрю 2019 года — 0,7%). В III квартале 2021 года темп роста ВВП достиг 4% (к III кварталу 2019 года — 0,4%), по итогам января — сентября — 4,6% (плюс 1% к девяти месяцам 2019 года)», — говорится в материале «О текущей ситуации в российской экономике. Сентябрь — октябрь 2021 года» .

По данным МЭР, промышленное производство в сентябре было стимулом экономического роста. По оценке, выпуск промышленности превысил допандемический уровень на 2,7% (в среднем 0,7% в предыдущие полгода). По сравнению с сентябрем 2019 года объем промышленного производства вырос на 3,2% после 0,4% в августе к августу 2019 года (в годовом выражении — на 6,8% и 4,6% соответственно). «Основной вклад в улучшение показателей промышленности внес добывающий комплекс, в частности добыча нефти и природного газа, а также динамика предоставления услуг в сфере добычи полезных ископаемых (плюс 19,1% к сентябрю 2019 года после 11,1% в августе к августу 2019 года)», — поясняют в ведомстве.



В строительной и транспортной отраслях сохранилась тенденция к снижению деловой активности (в среднем в сентябре на 1,4%, в августе — на 1,2% и на 2,5% в июле). При этом выпуск указанных отраслей по-прежнему уверенно превышает допандемические уровни (плюс 3,3% в сентябре).

Отрицательный вклад в рост экономики продолжило вносить сельское хозяйство: падение выпуска отрасли в годовом выражении составило минус 5,8% после минус 10,8% месяцем ранее (к уровню двухлетней давности: минус 3,8%, к допандемическому уровню: минус 5%). В обзоре поясняется, что на показателях сельского хозяйства отрицательно сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года.

Рост суммарного оборота розничной торговли продолжился в сентябре, превысив допандемический уровень на 2,1% (в августе плюс 1,3%). Вместе с тем, по данным «СберИндекса», темп роста потребительского спроса в сентябре несколько замедлился до 15,4% после 15,8% в августе (в номинальном выражении), а в период с 1 по 24 октября — до 13,5%. После ускоренного роста потребительской активности, по данным контрольно-кассовой техники в августе и сентябре 2021 года, обусловленного влиянием выплат школьникам и пенсионерам, оборот ККТ за три недели октября также демонстрирует замедление.

Уровень безработицы (по методологии МОТ) в сентябре 2021 года достиг уровня августа 2019-го и снизился до 4,3% от рабочей силы после 4,4% в августе 2021 года (4,5% в сентябре 2019 года). Численность занятых в сентябре, как и месяцем ранее, составила 72,3 млн человек, превысив уровень сентября 2019 года на 0,1 млн человек (сентябрь 2020 года: 70,5 млн человек). Рост реальных заработных плат продолжился с небольшим замедлением темпов: в августе 2021 года отмечался рост на 1,5% (к августу 2019-го — на 1,6%) после роста на 2,2% в июле 2021 года (к июлю 2019-го — на 5,2%). Реальные денежные доходы населения по итогам III квартала 2021 года также демонстрируют замедление темпов роста до 7,6% с 8,5% во II квартале 2021 года (к III кварталу 2019-го рост на 3,6%).

Поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. Кредит экономике в сентябре вырос на 14,6% год к году (август: 13,7% год к году, III квартал 2021-го: 14,1%).



Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года (на 10,8%, или плюс 3,1 трлн рублей за девять месяцев 2021 года). Одновременно в условиях восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь — сентябрь они увеличились на 27,7% (плюс 7,3 трлн рублей) по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, в том числе ненефтегазовые — на 22,1% (плюс 5 трлн рублей).