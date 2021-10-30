Представители бизнес-сообществ стран «Группы двадцати» больше всего опасаются того, что нынешний экономический рост, который наблюдается повсюду после вызванного пандемией спада, может сойти на нет без грамотной скоординированной политики, гарантирующей инвестиции и энергетический переход. Как рассказала экс-президент ассоциации итальянских промышленников «Конфиндустрия», председатель «Деловой двадцатки» (В20) Эмма Марчегалья, предприниматели ждут от политиков решений, которые будут гарантировать устойчивый рост.



Саммит лидеров стран «Группы двадцати» открывается в субботу в Риме. На нем будут представлены заключения и рекомендации по итогам проходивших в течение года встреч профильных министров, а также «Деловой двадцатки». Основные темы форума — климат, здравоохранение и устойчивое развитие, которые связаны между собой.



«Главную озабоченность вызывает то, что нынешний экономический подъем, который мы видим после невероятного спада 2020 года, будет недолговечным. Главное — не сиюминутный экономический рост, который обещает этот год (до 6% в Италии), а необходимость сохранить этот рост на долгосрочную перспективу. Другое опасение вызывает то, что неравномерный рост создаст еще большие перекосы в экономическом и социальном плане. И при этом надо избежать протекционизма, который несет ущерб мировой экономике», — подчеркнула Марчегалья.

По ее словам, рост мирового ВВП ожидается в этом году до 5,7—6%, в 2022-м — до 4,5%. Мировая торговля после обвала прошлого года выросла почти на 10%. «Эти два года очень важны с точки зрения роста, который важно не растерять», — указала председатель «Деловой двадцатки». По ее мнению, на общемировом уровне вернуться к допандемийным показателям можно уже к концу 2021 года.

«Сейчас создано множество дополнительных стимулов для роста экономики, начиная с национальных планов восстановления после пандемии, но опасения касаются как раз того, что, если движение будет в сторону большего протекционизма, появления неравенства и энергетический переход не будет обеспечен должным образом, есть риск, что через год-два роста, который особенно заметен на фоне спада, мы снова вернемся в состояние стагнации», — сказала Марчегалья.

В20 ждет от участников саммита принятия общей политики, которая бы была направлена на поддержание конкурентоспособности компаний. «Необходим не только экологический переход, но и поддержание социальных и экономических моделей. Для этого необходимы инвестиции как государственные, так и частного сектора в исследования, инновации. Недостаточно сказать, что мы будем противостоять климатическим изменениям, нужна политика, инвестиции», — указала предприниматель.

Она отметила, что по основным темам у крупного бизнеса есть больше точек соприкосновения и возможности прийти к соглашению. «Прислушиваться к нам важно, поскольку мы знаем рынки и это позволяет нам прийти к заключениям, которые потом мы передаем политикам. Но, разумеется, без политической воли глобальные вопросы не могут быть решены», — заключила глава В20.