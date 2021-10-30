Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть комплекс предложений по выводу из кризиса физкультурно-оздоровительной отрасли. Среди инициатив — мораторий на штрафы до 1 января 2023 года, отмена проверок, каникулы по страховым взносам, говорится в документе.

«[Предлагается] амнистия по штрафам (налоговым и административным), начисленным в 2021 году, и мораторий на новые штрафы до 1 января 2023 года по пострадавшей физкультурно-оздоровительной отрасли, за исключением случаев возможного вреда жизни и здоровью граждан», — отмечается в обращении.

Организация также просит ввести моратории «сроком до конца 2023 года на проведение выездных налоговых проверок, сроком до конца 2022 года — на проведение проверок контрольно-надзорных органов, сроком до конца 2023 года — на увеличение тарифов на коммунальные услуги». Помимо этого, фитнес-сообщество рекомендует «остановить административное и уголовное преследование бизнеса за задержку выплаты заработной платы».

Организация попросила распространить действие уже принятых мер поддержки на все предприятия пострадавшей физкультурно-оздоровительной отрасли вне зависимости от размера и наличия в реестре малого и среднего бизнеса и общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Среди других предложений — «ввести каникулы по страховым взносам с заработной платы и НДФЛ», снизить страховые взносы до 15% на весь фонд заработной платы, а не только на часть, превышающую МРОТ.

Кроме того, предлагается «обеспечить возможность внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-абонементы по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом с возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным», или «внедрить для фитнес-отрасли программы кэшбэка по аналогии с туристической отраслью».



Отдельный пункт посвящен поддержке арендодателей, которые пойдут на снижение арендной платы для фитнес-объектов. «Владельцам коммерческой недвижимости, предоставляющим в аренду площади для физкультурно-оздоровительной отрасли, снизить налоги на землю и имущество, отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости, ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно», — говорится в письме.

Как отметила в своем письме Силина, сегодня из-за четвертой волны коронавируса и введения в регионах ограничений «фитнес-бизнес несет колоссальные убытки: еще до введения нерабочих дней продажи во многих регионах снизились на 70—90%, а после объявления выходных с 30 октября по 7 ноября ситуация в отрасли ухудшается в разы».



«Представители фитнес-отрасли уже сегодня получили 35% клиентских обращений за возвратами денежных средств, вложенных в клубные карты и абонементы. Ряд фитнес-клубов в связи с финансовыми трудностями находятся в режиме «выживания» и близки к банкротству. Для того чтобы сохранить фитнес-отрасль, необходимы системные меры поддержки и внедрение изменений налогооблагаемой базы», — мотивировала она предложения фитнес-сообщества.

В период действия ограничений фитнес-отрасли «жизненно необходима государственная поддержка, направленная на максимальное снижение текущих издержек бизнеса, которая в том числе позволит высвободить средства на выплату заработной платы и максимально сохранить занятость», подчеркнула Силина.

Национальное фитнес-сообщество — первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В состав организации входят девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.