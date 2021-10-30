Максимальный размер пособия по больничному в следующем году увеличится до 2 572 рублей 60 копеек в день, рассказали в Минтруде. Сегодня за один день нетрудоспособности работнику в среднем платят 2 434 рубля 25 копеек, в месяц это немногим более 74 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

При этом минимальный размер пособия по больничному, пояснили в ведомстве, не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете за полный календарный месяц. Поэтому планируется, что в следующем году оно вырастет следом за МРОТ и составит 13 617 рублей за месяц, или 439 рублей 25 копеек в день.

В максимальном размере пособие по временной нетрудоспособности получают граждане с высокими зарплатами. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка работника за последние два года. Так, в размере 100% от него больничный оплачивается, если у человека есть страховой стаж не менее восьми лет. В размере 80% от среднего заработка выплата начисляется при страховом стаже от пяти до восьми лет и в размере 60% — при страховом стаже до пяти лет.

Из проекта бюджета Фонда социального страхования (ФСС) следует, что в среднем в следующем году за один день больничного россияне будут получать 1 202 рубля 78 копеек. При формировании трехлетнего бюджета в 2020 году такая средняя выплата на 2022-й планировалась меньшей — в размере 1 048 рублей 53 копейки. Ее размер увеличился, потому что с 1 сентября этого года выросли выплаты по больничному по уходу за ребенком до восьми лет: родители детей такого возраста получили право на пособие в максимальном размере независимо от своего страхового стажа. В связи с этим вырос средний размер больничного и планируемые расходы фонда на выплату пособий по нетрудоспособности.

При этом с 1 января 2022 года больничные будут оформляться только в электронном виде, отмечают в ФСС. А выплаты по ним будут проактивными (беззаявительными).

Уведомления об открытии сотруднику больничного листа и любом изменении статуса документа (продлении или закрытии) будут приходить работодателям в автоматическом режиме, в ФСС сведения направит медицинская организация. После закрытия больничного ему на проверку поступят предзаполненные сведения для назначения пособия, отмечают в ФСС.

В сообщении будут указаны фамилия, имя и отчество сотрудника, его дата рождения, СНИЛС, номер и текущий статус электронного листа нетрудоспособности, когда он был выдан и по какой причине, дата, с которой сотрудник может приступить к работе.

Если работодатель подтвердит предоставленную информацию, то Фонд социального страхования выплатит напрямую работнику пособие по временной нетрудоспособности. При обнаружении ошибки работодатель сможет сообщить об этом в ответном письме. В этом случае Фонд социального страхования заблокирует возможность дальнейшего формирования ошибочного больничного листа и предупредит об этом медицинскую организацию, которая должна будет оперативно выдать дубликат документа с исправленными сведениями.