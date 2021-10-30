Деятельность нотариусов и комиссий по трудовым спорам недостаточно урегулирована или контролируема, такие сектора привлекают преступников. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.



«Преступный мир стал искать новые сектора, которые можно использовать, те, которые слабо урегулированы или, скажем, недостаточно контролируемы. Здесь у нас есть проблемы с нотариусами, с комиссией по трудовым спорам и с судами. Если суды мы сегодня уже более или менее наладили, <…> то с нотариусами и c комиссией по трудовым спорам пока идет работа», — сказал глава Росфинмониторинга.

Чиханчин при этом сообщил, что довольно активно преступниками используется схема с участием комиссии по трудовым спорам, и рассказал, в чем здесь заключается роль данного органа. «Обращаются якобы работники некоей организации, что данная организация должна, перед этим в организацию «накачивают» деньги, и за счет решения комиссии по трудовым спорам банк списывает эти деньги в пользу конкретных физических лиц», — отметил он.

Директор Росфинмониторинга сообщил, что сейчас служба совместно с правоохранительными органами и законодателями ищет выход из данной ситуации.