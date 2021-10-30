Президент России Владимир Путин заявил о существовании в мире недобросовестной конкуренции, из-за которой страны не имеют равного доступа к ресурсам, в том числе к вакцинам от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, российский лидер отметил, что даже в вопросе признания вакцин по-прежнему нет согласия.

Путин, в частности, обратил внимание на отсутствие единого подхода к сертификатам и призвал Всемирную организацию здравоохранения ускорить одобрение существующих препаратов от COVID-19.

«Несмотря на решения «Группы двадцати», доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе государств «Большойдвадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — поделился мнением глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с COVID-19 требует постоянного улучшения качества и доступности здравоохранения по всему миру.

Глава государства отметил, что позиция России также во многом совпадает с подходом большинства стран G20 к развитию экономики в условиях распространения COVID-19.

Президент России, в частности, напомнил, что в прошлом году на фоне вызванного пандемией кризиса «Большая двадцатка» приняла общее решение значительно увеличить бюджетные дефициты, что помогло запустить восстановление глобальной экономики.

На прошлой неделе радио Sputnik сообщило, что на саммите АСЕАН Владимир Путин призвал обеспечить свободный доступ граждан всех стран к вакцинам от коронавируса.