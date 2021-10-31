Правительство РФ в рамках обновленной программы «ФОТ 3.0» утвердило распоряжение о выделении до 20 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу в пострадавших от пандемии отраслях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«С ноября для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0». На эти цели решено направить до 20 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Заем можно будет получить на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличен вдвое — с шести до 12 месяцев.

«Важно, что в первые полгода можно ничего не платить — ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заем равными долями», — уточнил Мишустин, выступая на заседании правительства.

Выдача новых кредитов по программе «ФОТ 3.0» начнется с 1 ноября и завершится 30 декабря.

Получить поддержку смогут представители 17 отраслей (в рамках первого этапа программы «ФОТ 3.0» их было 11). По просьбе бизнеса в список добавлены такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологических центров, парикмахерских и салонов красоты.

Ключевое условие участия в программе остается прежним: компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через данные ФНС.